Carla Fracci, film con Alessandra Mastronardi, quando esce e dove verrà trasmesso. E’ in uscita il film sulla ballerina italiana più famosa di sempre che è morta il 27 maggio 2021 a 84 anni. Intanto, diciamo subito che il fim verrà trasmesso su Rai 1. Le riprese sono ancora in corso a Milano. Dovrebbe uscire per la fine del 2021.

Film su Carla Fracci su Rai 1, Emanuele Imbucci alla regia

Il film sulla vita di Carla Fracci è un film televisivo diretto da Emanuele Imbucci. Il film è prodotto da Gloria Giorgianni con Fabio Scamoni insieme a Rai Fiction – Anele. Il film si ispira alla sua autobiografia Passo dopo passo – La mia storia, pubblicata da Mondadori.

Alessandra Mastronardi, chi è l’attrice che interpreta Carla Fracci

Alessandra Carina Mastronardi è un’attrice italiana. È nota soprattutto per il ruolo di Eva Cudicini nella serie televisiva I Cesaroni e per quello di Alice Allevi nella serie televisiva L’allieva. A lei l’onore di interpretare una delle ballerine più famose della storia. Sicuramente quella più famosa in Italia.

Come detto, il film dovrebbe uscire alla fine del 2021. E sarà visibile su Rai 1. Le riprese sono iniziate da tempo ma sono ancora in corso. Adesso il set cinematografico si è spostato a Milano. La Mastronardi sta interpretando la Fracci con le preziose indicazioni del suo ex marito Beppe Menegatti.