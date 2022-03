Carla Signoris chi è, età, dove è nata, marito Maurizio Crozza, figli, vita privata, carriera e biografia

Chi è Carla Signoris: età, dove è nata, marito Maurizio Crozza, figli, vita privata, carriera e biografia dell’attrice questa sera ospite a I Soliti Ignoti – Il Ritorno, il programma di Rai1 condotto da Amadeus.

Dove e quando è nata, età e biografia di Carla Signoris

Carla Signoris è nata a Genova il 10 ottobre del 1958 (età 63 anni). Dopo essersi diplomata al liceo scientifico, frequenta, all’università di Genova, la facoltà di Architettura, iniziando a studiare, contemporaneamente, recitazione al Teatro Stabile di Genova. Diplomatasi esordisce sul palcoscenico nel 1980, all’età di 22 anni, partecipando a numerose produzioni teatrali. A questo affianca anche le prime apparizioni sul grande e piccolo schermo.

La carriera, tra tv e cinema

Nel 1992 arriva il successo con la compagnia dei Broncoviz, gruppo di cabaret, ospite fisso del programma “Avanzi” di Corrado Guzzanti. Del gruppo facevano parte numerosi comici tra cui anche Maurizio Crozza. Nel 1994 il gruppo di scioglie e Carla Signoris partecipa al programma “Tunnel“, collaborando sempre con Serena Dandini e Guzzanti. Lo stesso anno prende una lunga pausa dalla carriera cinematografica e televisiva, continuando a lavorare in teatro.

Torna sulle scene nel 2002, partecipando a programmi tv come “Quelli che il calcio” e “La grande notte”. Successo nel 2003 ha il suo doppiaggio nel film Pixar Alla ricerca di Nemo, dove presta la voce alla pesciolina Dory, ruolo che riprende nel 2016 nel sequel Alla ricerca di Dory. Ha condotto anche il programma Colorado Cafè e collaborato con Maurizio Crozza a “Crozza Italia”. Ha partecipato a numerosi film come “Ex”, “Maschi contro femmine”, “Femmine contro maschi” e “Allacciate le cinture”.

Nel 2006 inizia a dedicarsi alla scrittura curando al rubrica “Ho sposato un deficiente” sul mensile Velvet di Repubblica. Nel 2008 e 2010 recita nella fiction “Tutti pazzi per amore” e pubblica un libro tratto dalla sua rubrica, intitolato con lo stesso Ho sposato un deficiente. Nel 2015 recita nel film di Silvio Muccino “Le leggi del desiderio”, per cui viene candidata ai Nastri d’argento, tra le tante precedenti nomination e la vittoria dello stesso premio per il cortometraggio “Countdown” nel 2012.

Marito Maurizio Crozza e figli, la vita privata di Carla Signoris

E’ sposata con Maurizio Crozza dal 1991. I due si sono conosciuti al Liceo per poi ritrovarsi a frequentare la stessa Accademia di Recitazione dello Stabile di Genova. Quando la loro carriera è iniziata, hanno collaborato insieme all’interno di alcuni programmi televisivi. La coppia ha due figli, Giovanni e Pietro. I due sono apparsi nell’edizione 2010 di Crozza Alive in diversi sketch.