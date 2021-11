Carlo Buccirosso chi è, età, moglie, figli, vita privata, teatro, film, carriera a biografia

Chi è Carlo Buccirosso: età, moglie, figli, vita privata, teatro, film, carriera a biografia dell’attore napoletano stasera ospite di Amadeus a I Soliti Ignoti – Il Ritorno, in onda su Rai1 a partire dalle ore 20:30.

Dove e quando è nato, età, carriere e biografia di Carlo Buccirosso

Nato a Napoli il 7 luglio 1954 (età 67 anni), Carlo Buccirosso è noto al pubblico per i tanti i successi nel mondo del cinema e del teatro. Dopo aver trascorso infanzia e adolescenza a Napoli, studia Giurisprudenza e si traferisce a Novara, dove presta il servizio militare. Nel 1978 comincia la carriera teatrale. Il suo esordio è nello spettacolo Ballata e morte di un capitano del popolo. La svolta per la sua carriera sarà l’incontro con Vincenzo Salemme, che lo lancerà nel mondo del cinema. Nel 2015 ha vinto il David di Donatello per il film Noi e la Giulia.

Moglie, figli e vita privata di Carlo Buccirosso

Non si conosce molto della vita privata di Carlo Buccirosso, che è molto riservato a riguardo. Durante alcune interviste ha però scherzato dicendo di aver recitato nella vita solo per sedurre una donna, riuscendo con scarsi risultati. Al momento sembra essere impegnato. Non ha figli.

Carlo Buccirosso è su Instagram

Carlo Buccirosso ha un profilo Instagram seguito da più di 45mila persone. All’interno l’attore è solito condividere immagini riguardanti i suoi progetti da interprete, siano essi per il cinema, la televisione o il teatro. Non mancano poi messaggi diretti ai suoi fan, come anche immagini scattate in momenti di svago.