Carlo Calenda chi è, età, moglie, figli, la leucemia della compagna, vita privata, carriera

Chi è Carlo Calenda, età, dove e quando è nato, moglie, figli, la leucemia della compagna, vita privata, carriera. Calenda infatti è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Dove e quando è nato, età e biografia di Carlo Calenda

Carlo Calenda è nato a Roma il 9 aprile del 1973 e ha 48 anni di età. E’ un dirigente d’azienda e politico italiano, leader di Azione. Viceministro dello sviluppo economico nei governi Letta e Renzi, è stato rappresentante permanente dell’Italia presso l’Unione europea nel 2016 ed in seguito ministro dello sviluppo economico nei governi Renzi e Gentiloni.

Figlio del giornalista e scrittore Fabio Calenda e della regista Cristina Comencini, è fratello della sceneggiatrice Giulia Calenda. Nipote di Paola e Francesca Comencini e dell’ambasciatore Carlo Calenda. Nel 1984, all’età di 11 anni, lavora nello sceneggiato televisivo Cuore, diretto dal nonno Luigi Comencini. Cresciuto a Roma nel rione Prati, Carlo Calenda frequenta il liceo classico Mamiani. A 18 anni, durante gli studi, inizia a lavorare, vendendo fondi di investimento e polizze porta a porta. Laureatosi in giurisprudenza all’Università degli Studi di Roma La Sapienza comincia a lavorare per società finanziarie prima di approdare alla Ferrari.

Moglie, figli e vita privata di Carlo Calenda

Per quanto riguarda la sua vita privata, Carlo Calenda ha avuto la prima figlia, Tay, a soli 16 anni, da una relazione con la segretaria del compagno della madre Riccardo Tozzi, che frequentava sin da quando aveva soltanto 14 anni. In seguito si è sposato e sua moglie è la manager Violante Guidotti Bentivoglio, da cui ha avuto altri tre figli. Nel 2017 ha rivelato che la moglie è affetta da leucemia.

Carlo Calenda e la malattia della moglie

Violante Guidotti Bentivoglio, classe 1973, è stata spesso nominata da Calenda, soprattutto per via della sua malattia e del suo stato di salute. Era il 29 agosto del 2017 quando nel giro di una settimana le diagnosticarono la leucemia e un tumore al seno: “Mi sono sentita una scialuppa in balia di una tempesta terribile – aveva spiegato la stessa moglie di Calenda durante un’intervista al Corriere della Sera – all’improvviso ho scoperto di avere un corpo impazzito”. “È il solo modo di ridurre i casi – aveva detto sempre durante la stessa intervista – e le conseguenze di quelli che vengono scoperti”.

La carriera politica di Carlo Calenda

Nel 2013 Carlo Calenda è candidato alle elezioni politiche nella lista di Scelta Civica nella circoscrizione Lazio 1 della Camera, ma non risulterà eletto. Il 5 febbraio 2015 lascia Scelta Civica e comunica la sua intenzione di iscriversi al Partito Democratico. Il 20 gennaio 2016 è nominato dal governo Renzi come Rappresentante permanente dell’Italia presso l’Unione europea.

Il 26 maggio 2019, alle elezioni europee, è eletto europarlamentare con 275.161 preferenze nella circoscrizione nord-orientale nella lista unitaria PD – Siamo Europei. Dopo aver lasciato definitivamente il Partito Democratico, il 21 novembre 2019 lancia ufficialmente, insieme al senatore Matteo Richetti la sua nuova formazione politica, Azione.