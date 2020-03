ROMA – Carlo Calenda è in collegamento dalla sua casa di Roma con L’Assedio, programma condotto da Daria Bignardi. “Io volevo venire, ma ho un problema: mia moglie ha avuto un trapianto di midollo un anno e 3 mesi fa per una leucemia, è immunodespressa e devo stare molto attento. Ci sono molte persone immunodepresse nel Paese che stanno vivendo un momento di grande difficoltà”.

L’europarlamentare è ospite del programma che va in onda il mercoledì sera sul canale di Canale Nove in onda su Discovery Itala. L’ex ministro dello Sviluppo economico ha preferito non intervenire in studio a Milano ma collegarsi dalla sua abitazione a Roma a causa dell’emergenza coronavirus.

Carlo Calenda è eurodeputato e leader di Azione. Nei giorni scorsi aveva detto di essersi messo in quarantena a causa dell’emergenza coronavirus: “Attualmente – aveva spiegato a Un Giorno da Pecora – sono in quarantena per due settimane, come i deputati italiani del Nord, ma io ho fatto un evento a Padova e quindi conta anche questo. Gli eurodeputati che sono stati in zone a rischio in certe regioni italiane non vanno all’Europarlamento: la settimana scorsa non c’era la riunione e non andranno anche questa settimana”.

“Non vogliamo che il Parlamento si blocchi – aveva detto solo ieri il presidente dell’Europarlamento David Sassoli – Ecco perché intorno all’attività legislativa e propriamente parlamentare non vogliamo che ci siano delle condizioni che possano mettere a rischio tutto questo. Vogliamo partecipare con gli altri ad affrontare un’emergenza che riguarda i nostri cittadini, e sappiamo che come avviene in tutti i Paesi questo preveda delle misure che devono essere rispettate”.

Fonte: Canale Nove