Carlo Conti chi è: età, altezza, Instagram, moglie Francesca Vaccaro, figli, il Covid e Carlo Verdone

Carlo Conti è un conduttore televisivo che abbiamo visto in questi anni in molti programmi Rai (tra questi “L’Eredità”, “Tale e Quale Show” di cui è anche autore, due volte a Sanremo come conduttore e direttore artistico).

Carlo Conti è ospite a Oggi è un altro giorno, il programma delle 14 condotto su Rai Uno da Serena Bortone.

Carlo Conti, età, altezza, peso

Carlo Conti nasce a Firenze il 13 marzo del 1961 ed ha quindi 60 anni. Carlo è alto 175 centimetri, pesa 80 chili ed è del segno zodiacale dei Pesci. Non ha tatuaggi. Il suo profilo Instagram è @carloconti.tv seguito 346mila follower.

Carlo Conti, gli esordi in radio

A soli 18 mesi, Carlo perde il padre. La madre Lolette è quindi costretta a fare due lavori per mantenere la famiglia. Dopo il diploma di ragioniere, Conti inizia a lavorare in banca. Un giorno però decide di licenziarsi per dedicarsi alla conduzione radiofonica, la sua grande passione. Questa strada lo porterà dopo poco a condurre i programmi più seguiti delle reti Rai.

Carlo Conti, nel 1977 inizia a lavorare con alcuni amici a Radio Firenze Nuova. Poi passa a fare il comico in compagnia degli amici di sempre Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Esordisce in tv nel 1982 partecipando a Ciak per un artista domani. Da qui inizia una carriera televisiva brillante, conducendo programmi di successo come: Domenica In e i Raccomandati.

Nel 2004 il concorso di Miss Italia e diviene volto fisso di L’anno che verrà, il programma Rai in onda la sera di capodanno. Oltre Sanremo ha condotto anche lo Zecchino d’Oro, Ora o mai più e l’eredità dal 2018. Un altro suo grande successo è Tale e Quale Show. Carlo Conti è tifosissimo della Fiorentina ed era molto amico del collega Fabrizio Frizzi.

Carlo Conti: la storia con Roberta Morise, il matrimonio con Francesca Vaccaro

Dopo una relazione con la showgirl Roberta Morise, Carlo Conti si sposa nel 16 giugno 2012 con Francesca Vaccaro, conosciuta durante il programma Domenica In, condotto proprio da Carlo. I due hanno avuto un figlio, Matteo, nato l’8 febbraio 2014.

Carlo Conti e il Covid: “Verdone mi ha salvato la vita”

Nei mesi scorsi, Carlo Conti ha avuto il Covid fortunatamente senza gravi conseguenze. In una recentissima intervista, il conduttore ha raccontato che a salvargli la vita è stato l’amico Carlo Verdone: “Proprio Carlo mi aveva suggerito in quelle ore di usare il saturimetro. E mi ha salvato la vita”. Carlo Conti ha raccontato infatti di essersi reso conto di stare male proprio quando ha visto che l’ossigenazione nel sangue era bassa.