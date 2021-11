Carlo Conti chi è, età, altezza, moglie, figlio, vita privata, abbronzatura, carriera e biografia

Chi è Carlo Conti: età, altezza, moglie, figlio, vita privata, abbronzatura, carriera e biografia del noto conduttore tv questa sera, 4 novembre, ospite di Amadeus a I Soliti Ignoti – Il Ritorno, in onda alle 20:30 su Rai1.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Carlo Conti

Carlo Conti è nato a Firenze il 13 marzo 1961 (età 60 anni, altezza 175 cm). A soli 18 mesi perde il padre e per questo la madre sarà costretta a fare due lavori per mantenere la famiglia. Inoltre subisce la catastrofe dell’alluvione di Firenze del 1966, di cui il noto conduttore tv spesso ricorda l’odore del fango di quei giorni terribili. Si diploma in ragionieria e conclusi gli studi, inizia a lavorare in banca. Si rende conto presto di non aver intrapreso la strada giusta e si licenzia in tronco, dedicandosi così alla conduzione di alcuni programmi radio, la sua vera passione. Questa strada lo porterà dopo poco a condurre molti programmi sulle reti Rai, ta cui il Festival di Sanremo.

La carriera di Carlo Conti

La sua carriera inizia in radio nel 1977 quando inizia a lavorare con alcuni amici a “Radio Firenze Nuova”. Con Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello faranno spettacoli comici fino ad arrivare con il loro spettacolo anche a New York. Esordisce in tv nel 1982 quando partecipa a “Ciak per un artista domani”. Carlo Conti inoltre presenta nel 2004 il concorso di Miss Italia e diviene volto fisso di “L’anno che verrà”, il programma Rai in onda la sera di capodanno. Nella sua carriera ha condotto praticamente tutto, dal Festival di Sanremo come direttore artistico per diverse edizioni, allo Zecchino d’Oro, passando da Ora o mai più” dal 2017, L’eredità e Tale e Quale Show. Compare inoltre in alcune pellicole cinematografiche, in spot televisivi, impegnandosi anche nella scrittura di libri e nella produzione musicale.

Moglie e figlio, la vita privata di Carlo Conti

Carlo Conti è sposato dal 16 giugno 2012 con Francesca Vaccaro, conosciuta durante il programma Domenica In da lui condotto. I due hanno avuto un figlio, Matteo, nato l’8 febbraio 2014. Il conduttore ha avuto una precedente relazione con la showgirl Roberta Morise.

Curiosità su Carlo Conti: l’abbronzatura

Carlo Conti viene viene spesso preso in giro per la sua pelle color oliva, ma questo non infastidisce Carlo, anzi, anche lui ci scherza su. “La mia mania è sotto gli occhi di tutti. È l’abbronzatura. Ma sono fortunato. Madre natura mi ha dotato di una pelle al limite dell’umano: non conosco la fase rosso aragosta, tipica di chi si è appena esposto al sole. Io passo direttamente dal color cappuccino al caffè nero. Così, appena ho qualche giorno libero, in qualsiasi stagione dell’anno, volo al caldo. Del sole non so proprio fare a meno, è una specie di necessità”. Inoltre è tifossissimo della Fiorentina.