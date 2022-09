Carlo Conti chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figlio, vita privata, Instagram, biografia e carriera. Carlo Conti presenta questa sera 9 settembre il programma Tim Music Awards al fianco di Vanessa Incontrada. Lo show è in onda su Rai1 dalle 20:40.

Dove e quando è nato, età, altezza, biografia di Carlo Conti

Carlo Conti è nato il 13 marzo del 1961 a Firenze. Ha 61 anni. E’ alto 175 cm. Cresce senza il padre che muore quando lui aveva solo 18 mesi. Dopo gli studi di ragioneria ottiene un posto da bancario, ma si dimette per intraprendere una carriera nel mondo della radio. Lavora in qualità di direttore artistico in alcune radio private fiorentine. Fonda Radio Firenze Nova, nel 1978 entra a Radio Firenze 2000 dove inizia la sua attività di disc jockey e di speaker, apre una propria radio locale a Scandicci e nel 1979 passa a Radio Diffusione Firenze. Dirige Lady Radio e conduce Radio Notte con Marco Vigiani, Giorgio Panariello e Walter Santillo.

Moglie, figlio, dove vive, Instagram, vita privata di Carlo Conti

Il conduttore è sposato dal 16 giugno 2012 con Francesca Vaccaro, conosciuta durante il programma Domenica In da lui condotto. I due hanno avuto un figlio, Matteo, nato l’8 febbraio 2014. Il conduttore ha avuto una precedente relazione con la showgirl Roberta Morise. Conti ha due case, una a Roma, dove lavora, e una nella sua città natale, Firenze. Profilo Instagram: @carloconti.tv.

Curiosità su Carlo Conti: l’abbronzatura

Il conduttore viene viene spesso preso in giro per la sua pelle color oliva, ma questo non infastidisce Carlo, anzi, anche lui ci scherza su. “La mia mania è sotto gli occhi di tutti. È l’abbronzatura. Ma sono fortunato. Madre natura mi ha dotato di una pelle al limite dell’umano: non conosco la fase rosso aragosta, tipica di chi si è appena esposto al sole. Io passo direttamente dal color cappuccino al caffè nero. Così, appena ho qualche giorno libero, in qualsiasi stagione dell’anno, volo al caldo. Del sole non so proprio fare a meno, è una specie di necessità”. Inoltre è tifossissimo della Fiorentina.

La carriera di Carlo Conti

Nel 1981 Conti conosce Leonardo Pieraccioni e con Giorgio Panariello formano un trio comico chiamato Fratelli d’Italia. Fa il suo esordio in Rai con la conduzione del programma musicale Discoring.

Dal 1991 al 1993 conduce due edizioni della trasmissione per ragazzi Big!, vincendo due telegatti, mentre nel 1993 conduce La festa della mamma. Riscuote successo nel 1998 con la conduzione del suo primo game show di prima serata Cocco di mamma. Poi nel 1999 e nel 2000 conduce la cerimonia di assegnazione dei David di Donatello. Arriva in seguito la direzione artistica e la conduzione di Miss Italia. Nel 2006 subentra ad Amadeus nella conduzione del quiz pre-serale campione di ascolti L’eredità. Conti è direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo per tre anni consecutivi: nel 2015 è affiancato da Emma Marrone, Arisa e Rocío Muñoz Morales, nel 2016 da Gabriel Garko, Virginia Raffaele e Madalina Ghenea, nel 2017 da Maria De Filippi.

