Carlo Conti, chi è il conduttore televisivo ospite a Oggi è un altro giorno, il programma del primo pomeriggio condotto su RaiUno da Serena Bortone.

Carlo Conti è uno dei conduttori più amati e noti della tv italiana. Recentemente ha condotto una nuova edizione di “Affari Tuoi” dedicata a coppie sposate. Questa sera condurrà “A grande Richiesta”, show musicale che vedrà i Ricchi e Poveri come ospiti.

Aggiornamento delle 11.54

Carlo Conti chi è: età, altezza, segno zodiacale

Carlo Conti è nato a Firenze il 13 marzo 1961, quindi quest’anno compirà 60 anni. E’ alto 1,75 centimetri e pesa circa 80 chili. Il suo segno zodiacale è Pesci.

Carlo Conti, moglie e figli

Carlo Conti è sposato con Francesca Vaccaro che di professione fa la costumista televisiva.

Francesca è nata nel 1972 ed ha 48 anni. I due si sono conosciuti nel dietro le quinte di “Domenica In”. La loro storia è nata nel 2010: tra i due ci sono ben 11 anni di differenza, ma non è mai stato un problema.

Carlo Conti, a proposito della bella Francesca ha dichiarato: “Prima di conoscerla, ero malato di ‘Dongiovannite’. Quando l’ho conosciuta, l’insopprimibile desiderio di amare più donne possibile si è trasformato nell’aspirazione ad amarne una sola. Possibilmente per sempre“.

Dopo solo un anno di fidanzamento Carlo e Francesca hanno deciso di convolare a nozze. Si sposati nel 2012 sulle colline fiorentine. Dal loro amore, nel 2014 è nato Matteo.

Carlo Conti, carriera: dalla radio alla tv

A soli 18 mesi, Carlo perde il padre. Sua madre Lolette, per mantenere la famiglia è stata costretta a fare due lavori. Carlo consegue il diploma di ragioniere e inizia a lavorare in banca prima di licenziarsi in tronco da un giorno all’altro per cominciare a dedicarsi alla conduzione di programmi radio, la sua grande passione.

In radio, la sua carriera inizia ufficialmente nel 1977 a Radio Firenze Nuova. Da qui passerà a diverse “radio libere” di Firenze.

Nel frattempo, insieme ai suoi due grandi amici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello organizza uno spettacolo comico che arriva ad essere messo in scena anche a New York.

L’esordio televisivo è del 1982 con “Ciak per un artista domani”. Da qui inizia una carriera televisiva molto lunga che lo porterà a condurre programmi di successo come “Domenica In”, “i Raccomandati” e”L’Eredità”, condotta per diverso tempo dall’amico e collega Fabrizio Frizzi che Carlo, in varie interviste, ricorda sempre con molto affetto e commozione.

Nel 2004 presenta il concorso di “Miss Italia”.

Tra gli altri progammi condotti spiccano “L’anno che verrà”, il programma Rai in onda la sera di capodanno, due Festival di Sanremo anche in veste di direttore artistico, “Lo Zecchino d’Oro”, “Ora o mai più”, “La Corrida” e “Tale e Quale show” di cui è anche autore.