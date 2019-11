Carlo Conti a passeggio con la figlia di Fabrizio Frizzi: “Mi chiama Babbo Conti, come suo papà”

ROMA – “Stella mi chiama Babbo Conti, come faceva suo papà Fabrizio Frizzi”. Carlo Conti è molto legato alla figlia di Frizzi che sta crescendo con il figlio Matteo. Il settimanale “Diva e Donna” ha sorpreso il presentatore durante una passeggiata con i due bambini, sua moglie Francesca e Carlotta Mantovan, moglie dell’amico scomparso.

“Dice “babboConti” come se fosse tutto attaccato – ha spiegato il conduttore – Suo padre mi chiamava così, e ora continua a farlo lei”.

Più volte Carlo Conti ha parlato del suo rapporto speciale con Fabrizio Frizzi:

“C’era un legame a livello umano, in quanto entrambi avevamo avuto dei figli in età un po’ adulta, quindi condividevamo la gioia di essere babbi non più giovanissimi. [..] Stella, sua figlia, ha nove mesi più di Matteo, mio figlio. Ogni volta che ci sentivamo o vedevamo prima si parlava di figli e poi di lavoro”.

“Ancora adesso in taxi mi chiedono di Fabrizio sapendo del nostro legame. Lui era più passionale di me, se la prendeva un po’ di più, mi chiamava babbo Carlo perché lo tranquillizzavo. Per me è come se ci fosse sempre, solo che ci chiamiamo un po’ di meno”.

Fonte: Diva e Donne.