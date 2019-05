ROMA – Carlo Conti, secondo rumors lanciati dal settimanale Chi e da La Repubblica, pare abbia ceduto alla corte da parte di Mediaset, data anche l’imminente scadenza (30 giugno) del suo contratto in Rai.

“Il negoziato con Carlo Conti, altro ‘campione’ della tv pubblica, pare avviato su un binario morto: il contratto del conduttore fiorentino scade il 30 giugno, il confronto per un eventuale rinnovo è iniziato in gran ritardo con la proposta di un taglio dello stipendio di almeno il 10%, subito rispedito al mittente” scrive La Repubblica che poi prosegue scrivendo che il conduttore sarebbe “indispettito” dalle voci che affiderebbero ad Alessandro Cattelan la prossima edizione del Festival di Sanremo.

Pochi mesi fa anche Chi confermava questa teoria: “Carlo Conti avrebbe deciso di lasciare la Rai e cedere al corteggiamento del ‘Biscione’. Le sue recenti apparizioni in Mediaset sarebbero un’ulteriore conferma. Con sé il conduttore porterebbe via il suo storico gruppo di autori”, scriveva il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Per ora l’unica cosa certa è che Conti tornerà su Rai 3 il 16 giugno per una nuova edizione di Ieri e Oggi, mentre i casting per la prossima edizione di Tale e Quale sono iniziati nei giorni scorsi. (fonte LA REPUBBLICA – CHI)