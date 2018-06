ROMA – Un saluto commosso quello che Carlo Conti ha dedicato all’amico scomparso Fabrizio Frizzi in diretta dal programma Rai de L’Eredità. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Un omaggio all’ex conduttore del programma che Conti ha sostituito dopo la sua morte e che è arrivato alla fine dell’ultima puntata prima della pausa estiva.

Questa 16° edizione dell’Eredità ha visto scomparire il suo conduttore, battuto dalla malattia improvvisa, e tornare Conti. Nel giorno dei saluti e ringraziamenti, ha dedicato un plauso ai telespettatori per l’affetto e per aver seguito il preserale di Rai1 in una stagione per nulla semplice. In chiusura, rivolge un doveroso omaggio all’amico per la pelle, Fabrizio Frizzi:

“E’ stato un anno difficile per tutti noi, ho queste chiavi sempre con me, le chiavi dello studio che ci siamo alternati io e questo grande amico per tutti noi. Sono tornato a L’eredità, e ho portato avanti nel modo migliore, di mestiere con una ferita nel cuore questo programma. Tornerà a settembre, ora vi salutiamo e vi diciamo ‘Ci vediamo a settembre'”.

Per vedere il video della Rai clicca qui.