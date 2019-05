Carlo Conti e il tumore, il messaggio sui social

ROMA – In occasione della Festa della Mamma che si è svolta nei giorni scorsi, Carlo Conti che la sera di ieri, venerdì 17 maggio, è andato in onda con l’ultima edizione de La Corrida, ha dimostrato ancora una volta di essere una persona con un grande cuore: il conduttore toscano ha infatti dimostrato interesse verso quelle persone affette da un tumore attraverso un post pubblicato su Instagram.

Il conduttore ha chiesto ai suoi follower di comprare le azalee in vendita nelle piazze italiane l’azalea, la pianta chel’associazione Airc propone ogni anno come simbolo per favorire la ricerca contro il cancro.

Carlo Conti è soltanto l’ultimo tra i conduttori Rai e Mediaset ad aver aderito all’iniziativa. Nei giorni scorsi, era stato infatti Flavio Insinna a pubblicare una foto in cui compariva con un’azalea in mano, “l’azalea della ricerca” nello specifico. Anche in questa occasione, l’altro conduttore Rai era apparso sorridente ed aveva fatto gli auguri a tutte le mamme.

Fonte: Instagram