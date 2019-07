Carlo Cracco torna in Tv con un programma su Rai Due

ROMA – Carlo Cracco torna in Tv. Lo chef, che in realtà aveva dichiarato di non voler più tornare in televisione dopo “MasterChef”, presenterà su Rai Due un nuovo cooking game show intitolato “Nella mia cucina”.

“Tv? – disse Cracco in una intervista a Repubblica – È stato molto bello ma veramente adesso voglio concentrarmi sul mio vero lavoro. Guardi, il nostro lavoro adesso non è solo stare in cucina. Questa è una visione vecchia del mestiere. Devi essere manager, le nostre sono aziende, hai la responsabilità di tante persone. E comunque in cucina ci sono sempre stato, anche in questi sei anni. Mettiamola così, ora starò ancora di più in cucina”.

Il programma, che inizierà il prossimo 16 settembre, andrà in onda nella fascia preserale di Rai Due, dalle 19.35, dal lunedì al venerdì e sarà condotto dallo chef con la “webstar” Camihawke.

Il programma, stando a quanto si vocifera dalle parti di Viale Mazzini, potrebbe anche essere replicato ogni giorno prima di Detto Fatto.

Ma come funzionerà il programma? Secondo le prime indiscrezioni sembra che “Nella mia cucina” sarà una via di mezzo fra un dating ed un game show fatto su misura su Cracco.

Ora non resta che aspettare settembre per saperne qualcosa di più.

Fonte: TvBlog, scattidigusto.it.