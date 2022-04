Carlo Verdone chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, dove vive, film, Instagram, biografia e carriera. L’attore e regista Carlo Verdone è tra i giudici del programma musicale The Band. Il programma condotto da Carlo Conti è in onda questa sera 22 aprile su Rai1 dalle 21:20.

Carlo Verdone è nato a Roma il 17 novembre del 1950. Ha 71 anni. È figlio del professore universitario di storia del cinema, dirigente del Centro sperimentale di cinematografia e critico cinematografico Mario Verdone, che lo avvicina al mondo del cinema sin da bambino, e di Rossana Schiavina. Ha un fratello, Luca Verdone, e una sorella, Silvia, moglie di Christian De Sica. Dopo il liceo, Verdone si laurea con 110 e lode in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Prima della laurea, si diploma anche in regia al Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Si diletta fin da giovane nella ripresa amatoriale di cortometraggi e compra la sua prima cinepresa da Isabella Rossellini.

Verdone ottiene la regia di un lungometraggio anche grazie a Sergio Leone. Il suo debutto alla regia di un film avviene con Un sacco bello, del 1980, film dove interpreta i personaggi del suo repertorio teatrale e televisivo.

Verdone è stato sposato con Gianna Scarpelli dal 1980 al 1996, dalla quale è legalmente separato ma non divorziato. La coppia ha avuto due figli: Giulia, nata nel 1986 e Paolo, nato nel 1988. Attualmente Verdone non ha una compagna ed è single: “Ci ho provato, non ci provo più. È troppo difficile. Dovrei trovare una persona come me: più o meno la mia età, un matrimonio alle spalle, figli…” ha dichiarato il regista in un’intervista a Grazia. Verdone vive a Roma. Profilo Instagram: carloverdone.

La carriera di Carlo Verdone

Verdone, negli anni ’80, è regista, interprete e sceneggiatore di diverse commedie di successo: Bianco, rosso e Verdone (1981), Bototalco (1982), Acqua e sapone (1983), I due carabinieri (1984), Troppo Forte (1986).

Compagni di scuola, del 1988, è uno dei film più noti e di successo di Verdone, così come Viaggi di nozze del 1995. Negli anni ’90 il regista lavora ai suoi film affiancando ai toni comici quelli più drammatici, con un certo retrogusto amaro nella stesura delle storie: Maledetto il giorno che t’ho incontrato (1992), Al lupo al lupo (1992), Perdiamoci di vista (1994), Sono pazzo di Iris Blond (1996), Gallo cedrone (1998).

Il mio miglior nemico (2006), Grande, grosso e… Verdone (2008), Io, loro e Lara (2010) e Posti in piedi in paradiso (2012), sono i film più di successo del regista nel nuovo millennio. Nel 2013 Verdone partecipa al film di Paolo Sorrentino La grande bellezza, in cui è co-protagonista insieme a Toni Servillo e che si aggiudica l’Oscar come miglior film straniero. Nel 2021 il regista presenta alla Festa del Cinema di Roma la serie tv Vita da Carlo, che racconta alcuni aspetti della sua vita.

