Carlos Corona pronuncia una frase omofoba al termine di un allenamento. Poi non chiede scusa e ci deve pensare la madre a farlo per lui.

Carlos Corona, figlio appunto di Nina Moric e Fabrizio corona, ha recentemente compiuto 18 anni e ha intensificato la sua presenza sui social. In particolare su Instagram dove spesso posta dei contenuti anche provocatori. E proprio su Instagram a Carlos Corona è sfuggita la frase omofoba.

Proprio in uno di questi video infatti Carlos dice: “La determinazione è tutto nella vita. Se non avete le palle, siete delle checche“. Dopo una serie di esercizi per i bicipiti Carlos va a brutto muso verso la camera, digrigna i denti e dà lezioni motivazionali. Lezioni che hanno creato dibattito in rete e hanno fatto infuriare mamma Nina Moric che in una stories lo rimprovera: “Vergognati per quello che dici”.

“Vergognati Carlos per ciò che dici . scrive Nina Moric – E siccome non trovo parole per l’imbarazzo e il disappunto che provo verso di te, riprendo le parole di nostro Signore e mi viene da dire “Padre, perdonalo, perché non sa quello che fa”.

E ancora: “Sono addolorata nel vedere mio figlio Carlos acquisire questi atteggiamenti, ma soprattutto un linguaggio che non è assolutamente in linea con quella che è stata l’educazione che mi sono premurata di dargli in questi anni. Mi manca il Carlos Maria che mi leggeva e argomentava i saggi di filosofia, mi manca il ragazzo che ho visto crescere giorno dopo giorno e diventare un uomo migliore di quello che potessi immaginare. Da te ho imparato che nella vita la bontà, il perdono, sono i verdi dardi di luce per sconfiggere ogni male. Questa aggressività nei modi e nelle parole non ti appartengono. Torna ad essere quello che eri. Un ragazzo meraviglioso”. (Fonte Instagram).