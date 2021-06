Carlotta Ferlito chi è: età, compagno, altezza, vita privata, Instagram, i disturbi alimentari. La ginnasta e influencer italiana è ospite stasera in seconda serata su Rai2 nell’ultimo appuntamento di “Belle Così”.

Dove e quando è nata Carlotta Ferlito: la biografia di Carlotta Ferlito

Carlotta Ferlito è nata a Catania il 15 febbraio 1995. Ha quindi 26 anni ed è del segno zodiacale dell’Acquario. L’atleta ha già alle spalle tanta esperienza: membro della Nazionale italiana di ginnastica artistica, ha partecipato ai Giochi olimpici giovanili di Singapore, alle Olimpiadi di Londra 2012 e di Rio de Janeiro 2016, ai Mondiali di Tokyo 2011, Anversa 2013 e Glasgow 2015, e a varie edizioni dei Campionati Europei. L’attrezzo preferito dalla ginnasta siciliana è la trave.

Il compagnio di Carlotta Ferlito, la vita privata

Carlotta Ferlino è stata fidanzata con Matteo De Martini dal 2013 a fine del 2018. Da allora non troviamo più nessuno scatto social che li ritragga insieme. Non ci sono conferme né del fatto che si siano lasciati, ma nemmeno del fatto che lui sia ancora il fidanzato di Carlotta Ferlito. Dopo di lui comunque, non si hanno informazioni su possibili altre storie.

La famiglia di Carlotta Ferlito

In famiglia, anche il padre è uno sportivo. Ha giocato nella nazionale giovanile di pallanuoto. Il nonno paterno è stato un calciatore della Serie A ed ha militato con il Catania. Il nonno materno è stato invece un pilota della Targa Florio.

Carlotta ha due fratelli, Gianpaolo e Ludovica, grandi amanti dello sport: il primo pratica pallanuoto, la seconda si è dedicata al nuoto sincronizzato. Carlotta Ferlito ha iniziato giovanissima: a soli 12 anni ha lasciato la famiglia e si è trasferita da sola prima a Lissone e poi a Milano allenandosi in alcune delle migliori palestre del Paese.

Carlotta Ferlito e la tv

Parallelamente alla ginnastica artistica, Carlotta Ferlito ha partecipato a molti programmi televisivi. Uno di questi è stato Ginnaste – Vite parallele in onda per tre stagioni su Mtv. La giovane ha fatto poi parte nel 2012 del corpo di ballo della sigla iniziale del Festival di Sanremo ed è poi diventata testimonial della Garnier. L’anno dopo ha condotto il programma Arrivano i Kids’ Choice Awards sul canale Nickelodeon di Sky ed è poi divenuta web testimonial di Tezenis. Nel 2018 ha preso parte alla seconda edizione del talent show di Tv8 Dance Dance Dance.

Carlotta Ferlito e i social

Carlotta Ferlito, nel 2015 ha inaugurato il suo canale YouTube. Oggi è anche influencer su Instagram (qui il suo profilo ufficiale), dove è seguita da oltre 759mila follower. La ginnasta ha scritto tre libri: “Cosa penso mentre volo”, “Vola con me: il mio diario” e “Carlotta Style: trucchi di bellezza, consigli di stile e altri segreti”.

I disturbi alimentari

Carlotta ha lasciato la casa dei genitori molto presto per andare ad allenarsi in Lombardia. Qui, racconta di aver sofferto per i commenti dei suoi allenatori che le dicevano di essere troppo grassa. Nel 2020 ha raccontato di ricordare con molto dispiacere quei momenti che la fanno ancora piangere. Oggi però, la situazione nella ginnastica artistica è nettamente migliorata.

“Certe cose non si dicono più, non si fanno più. Prima si facevano salire le ginnaste sulla bilancia due volte al giorno, poi si è smesso: io ho vissuto il passaggio sulla mia pelle. Purtroppo anche io ho avuto un periodo in cui mangiavo troppo poco. Mi fa piacere che le campagne di sensibilizzazione sui disturbi alimentari abbiano fatto breccia nella sensibilità e nei comportamenti di tante persone che lavorano nello sport”.

Il ritiro

Carlotta, nel 2019, si sarebbe ritirata. Dalla Federazione Internazionale di Ginnastica era sparito il suo nome nella tabella delle ginnaste italiane. A quanto pare però, la Ferlito non si è mai ritirata. “A 25 anni io sono considerata vecchia, ma io mi sento bene e vado avanti finché potrò” ha detto in una intervista abbastanza recente.