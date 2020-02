ROMA – Carlotta Maggiorana lascia il Grande Fratello Vip. Dopo vari ripensamenti, la ex Miss Italia non ha retto più alla tensione del reality. Da tempo aveva manifestato il proprio malessere all’interno della casa più spiata d’Italia e già la scorsa settimana, quando è finita in nomination, aveva lanciato un appello ai telespettatori affinché la rimandassero a casa.

Nella puntata andata in onda lunedì 3 febbraio, Carlotta è stata quindi invitata in Mistery Room per parlare della sua crisi. Prima di affrontare la questione però Signorini ha chiesto un parere anche agli inquilini della Casa: a detta di tutti la Maggiorana stava soffrendo troppo, tanto da avere anche attacchi di panico.

“Alfonso – ha detto Carlotta al conduttore – ti ringrazio per avermi dato l’opportunità di questo reality, mi ha fortificata, però sono arrivata dopo un mese e mi sento come una farfalla chiusa sotto un bicchiere di plastica, ho avuto anche attacchi di panico, ed è giusto che io abbandoni il gioco. Non voglio farmi del male” .

Accogliendo la sua decisione, Signorini ha quindi risposto con dolcezza: “Il Grande Fratello è un programma vero e anche noi non vogliamo farti del male, è giusto che tu sappia che fuori c’è gente che ti ama. Io ti ho voluto fortemente ma voglio anche il tuo bene”.

Fonte: Grande Fratello Vip