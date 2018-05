ROMA – Quello di pochi giorni fa per Stella Frizzi, figlia del compianto conduttore Fabrizio Frizzi, è stato il primo compleanno senza papà. Così la sua mamma, Carlotta Mantovan, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] per festeggiare i suoi cinque anni le ha regalato un cagnolino.

La ex concorrente di Miss Italia e la sua bimba sono state immortalate dal settimanale di gossip Diva e donna insieme mentre passeggiavano con un cagnolino nero.

Dalla morte improvvisa di Fabrizio Frizzi, ucciso lo scorso 26 marzo da una emorragia cerebrale, Carlotta Mantovan ha diradato fino quasi ad annullarle le proprie apparizioni pubbliche. Di recente è comparsa insieme a Milly Carlucci per commemorare il marito, ma poi è tornata a chiudersi nel suo doloroso silenzio. La giovane mamma e vedova è giornalista a SkyTg24, anche se proprio la Carlucci si è augurata che possa passare in Rai.