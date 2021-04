Carmela di Domenica In morta di Covid a 50 anni. Mara Venier in lacrime: “L’ho avuta con me per 30 anni”

Il Covid se l’è portata via a poco più di 50 anni: lutto a Domenica In, per la morte di Carmela, collaboratrice di diverse trasmissioni Rai. A dare la triste notizia è stata Mara Venier che non è riuscita a trattenere le lacrime in apertura della puntata di domenica 18 aprile.

“La nostra Carmela è venuta a mancare – ha spiegato Venier – Non era solo la gobbista di Domenica In, come si è detto in questi giorni: era molto di più. Era il mio punto di riferimento, capiva al volo cosa mi servisse. Era la più brava, una persona meravigliosa. L’ho avuta con me per 30 anni, l’ho avuta davanti a me per 30 anni. I suoi occhi saranno sempre davanti a me”.

Carmela, a Domenica In aveva trovato l’amore

Proprio a Domenica In Carmela aveva trovato l’amore. “Era nato un grandissimo amore con lui Fabrizio – ha raccontato Mara Venier – Eravamo a Sanremo a fare un’edizione di Domenica In e proprio in quel giorno sbocciò l’amore. Vogliamo ricordarti così. Saremo sempre vicini a Fabrizio che anche lui si è ammalato di Covid e ai tuoi figli”.

Poi Mara Venier è scoppiata a piangere: “Mi mancherà. E’ stata qui per 30 anni. Ciao Carmela, siamo tutti affranti e disperati, non ce l’aspettavamo”.

Carmela di Domenica In, il ricordo di Antonella Clerici a E’ sempre Mezzogiorno

Anche Antonella Clerici, nei giorni scorsi, aveva ricordato la scomparsa di Carmela, abbracciando il marito Fabrizio.

“Noi siamo una grande famiglia in Rai, ci conosciamo tutti – aveva detto Clerici – E’ stata tanti anni con me una suggeritrice, una gobbista che si chiama, che si chiamava purtroppo, Carmela. Giovane, una donna sempre sorridente, che è mancata giovanissima per Covid”.

“Vorrei mandare un grandissimo abbraccio a suo marito Fabrizio, che anche lui lavora in Rai, e ai suoi figli. Scusate se faccio questa cosa, ma noi qui ci conosciamo tutti, lavoriamo insieme e ci vogliamo bene e lei mi è stata vicina tanti anni e volevo ricordarla”.