Carmelo ‘Carmine’ Sastri è morto per Covid, era il fratello di Lina Sastri. Il ricordo commovente sui social

Carmelo ‘Carmine’ Sastri è morto per Covid, aveva 73 anni ed era il fratello di Lina Sastri.

L’attrice e cantante italiana lo ha ricordato con un post pubblicato sui suoi canali social ufficiali.

Carmelo ‘Carmine’ Sastri è morto per Covid, Lina Sastri lo ricorda così sui social

“Mio fratello Carmine ci ha lasciato. Il covid assassino lo ha vinto.Ma Carmine non può morire.É indimenticabile. Era un Re. Un gigante. Un Eroe romantico. Ogni immagine di bellezza lo rispecchierà.Ogni nota di Mozart farà risuonare la sua felicità. Ogni brillante ispirazione lo risveglierà.Ogni rischiosa azione lo ricorderà.E creerà un ristorante in cielo.Carmine non può morire. È indimenticabile”.

Carmelo ‘Carmine’ Sastri è morto per Covid, il fratello di Lina Sastri era un ristoratore

Come emerge chiaramente dal ricordo social commovente di Lina Sastri (qui), il fratello Carmelo ‘Carmine’ Sastri non faceva parte del mondo dello spettacolo.

Infatti Carmine era un noto ristoratore. Certo, gli intrecci con il mondo dello spettacolo non mancavano perché in molti andavano a mangiare al suo ristorante.

Ma ad ogni modo aveva deciso di intraprendere una carriera diversa rispetto quella della sorella Lina Sastri.

Di recente, abbiamo ammirato Lina nei panni della ballerina. Infatti è stata tra i protagonisti dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle.

A Ballando, Lina non si limitava a ballare (come se quello non fosse già sufficiente…). Infatti prima delle sue esibizioni cantava anche.