ROMA – Giuseppe Iannoni, ex marito di Carmen Di Pietro, è stato pizzicato con…un uomo. La tragicommedia è andata in onda a Domenica Live, da Barbara D’Urso, e a portare avanti il discorso è stato Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo.

Tutto nasce da un servizio che uscirà sul prossimo numero di Nuovo, in cui si vedrebbe Iannoni che si bacia con un’altra persona: “Non è una ragazza, ma un uomo – dice, rivolto a Carmen Di Pietro – Ci sono fotografie che tuo marito gli inviava, mi ha consegnato un lungo scambio di sms molto eloquenti. Quelle foto sono del 2015, quando voi eravate sposati. Tuo marito in un messaggio gli scriveva che non poteva vederlo perché tra la moglie, cioè te, e la sua amante donna non trovava tempo per lui. Non è operato, non ha neanche il seno, è un uomo che vive da donna”.

Carmen Di Pietro la prende con apparente filosofia: “Non ne sapevo nulla, mai avuto alcun sospetto, è il mio ex, sarà lui a replicare, io comunque non ci credo”.