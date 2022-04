Carmen Russo chi è, età, dove e quando è nata, Enzo Paolo Turchi, figli, gravidanza, vita privata, dove vive, biografia e carriera. La ballerina e showgirl Carmen Russo è ospite oggi 30 aprile del programma Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è in onda su Canale 5 dalle 16:30.

Dove e quando è nata, età, vero nome, biografia di Carmen Russo

Carmen Russo, nome d’arte di Carmela Carolina Fernanda Russo, è nata a Genova il 3 ottobre del 1959. Ha 62 anni. E’ alta 169 cm. Si appassiona fin da giovane alla danza classica, iniziando poi la sua carriera come modella nei primi anni settanta. Partecipa a diversi concorsi di bellezza, tra cui quello di Miss Italia. Dalla metà degli anni settanta fino ai primi anni ottanta lavora in alcune produzioni cinematografiche partecipando a diversi film horror, poliziotteschi ed erotici.

Enzo Paolo Turchi, figli, gravidanza, dove vive, vita privata di Carmen Russo

La showgirl di sposa nel 1987 con il ballerino Enzo Paolo Turchi, conosciuto nel 1983 dietro le quinte del varietà comico Drive In. I due hanno una figlia, Maria, nata nel 2013. Vive con la famiglia a Formello, in provincia di Roma. La Russo ha avuto la sua unica figlia nel 2013, all’età di 53 anni. Riguardo la gravidanza ha dichiarato: “Lo so, ho 53 anni, ma che male c’è? Questo figlio è un dono di Dio. Era da un anno che io ed Enzo facevamo tentativi, ma era andata sempre male, poi a luglio la bella sorpresa”. I due sono ricorsi alla fecondazione assistita.

La carriera di Carmen Russo

La Russo ottiene grande visibilità grazie alla sua partecipazione in diverse commedie sexy all’italiana, come Mia moglie torna a scuola, Giovani, belle… probabilmente ricche e Paulo Roberto Cotechiño centravanti di sfondamento. Posa anche per servizi di nudo integrale su riviste come Playboy e Playmen. Negli anni 0ttanta lavora in televisione partecipando a molti programmi come Stasera niente di nuovo, con Raimondo Vianello, Drive In, Risatissima, condotto da Lino Banfi e Un fantastico tragico venerdì, da lei condotto con Paolo Villaggio. Verso la fine degli anni ottanta passa alla Rai, cambiando anche il proprio look. Partecipa come protagonista al varietà musicale Io Jane tu Tarzan. Nel 2021 partecipa come concorrente alla nuova edizione del Grande Fratello Vip.

