Carmen Russo chi è, età, marito Enzo Paolo Turchi, gravidanza, figlia Maria, vita privata

Chi è Carmen Russo, dove e quando è nata, età, vero nome, marito Enzo Paolo Turchi, gravidanza, figlia Maria, vita privata. Carmen Russo infatti è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio su Rai Uno.

Dove e quando è nata, età, vero nome e biografia di Carmen Russo

Carmen Russo, il cui vero nome è Carmela Carolina Fernanda Russo, è nata a Genova il 3 ottobre del 1959 e ha 61 ani di età. E’ una ballerina, showgirl, attrice e insegnante di danza italiana. Appassionata fin da giovane età di danza classica, comincia la sua carriera come modella nei primi anni settanta, partecipando ad alcuni concorsi di bellezza in Italia, tra cui Miss Italia.

Aiutata dal corpo da maggiorata, comincia ad ottenere partecipazioni cinematografiche lavorando, dalla metà degli anni settanta fino ai primi anni ottanta, in varie pellicole di genere horror, poliziotteschi ed erotici. Carmen Russo poi ottiene grande visibilità fra la fine degli anni settanta e l’inizio degli ottanta partecipando a commedie sexy all’italiana. Posa inoltre per servizi di nudo integrale su riviste come Playboy (edizione italiana) e Playmen. Da lì in poi è un susseguirsi di successi televisivi con tantissimi programmi.

Marito, figlia e vita privata di Carmen Russo

Per quanto riguarda la sua vita privata, Carmen Russo si sposa con il ballerino Enzo Paolo Turchi, conosciuto dietro le quinte di Drive IN, da cui ha una figlia nel febbraio del 2013. Diventa quindi mamma all’età di 53 anni. Carmen Russo ha sempre parlato molto bene del rapporto con il marito. La figlia Maria oggi invece la vediamo spesso protagonista dei suoi scatti pubblicati sul profilo Instagram.

Carmen Russo e la gravidanza

Circa l’età avanzata della sua prima gravidanza, Carmen Russo aveva dichiarato: ”Lo so, ho 53 anni, ma che male c’è? Questo figlio è un dono di Dio. Era da un anno che io ed Enzo Paolo facevamo tentativi, ma era andata sempre male, poi a luglio la bella sorpresa”. I due erano ricorsi alla fecondazione assistita. All’epoca, ospiti di Barbara D’Urso a Domenica Live, i due avevano annunciato, vista l’imminenza del parto, di cercare una tata. La piccola è venuta al mondo all’ospedale Fatebenefratelli di Roma, con un parto cesareo programmato proprio per il giorno di San Valentino.