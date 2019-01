ROMA – Grave lutto in famiglia per Carmen Russo. La mamma Giuseppina è morta il 21 gennaio e la showgirl ha annunciato il grande dolore per questa scomparsa in un post su Instagram. “Ho il cuore a pezzi”, scrive Carmen. Numerosi i commenti sia da parte dei fan che di alcuni amici vip che e hanno dimostrato la loro vicinanza in un momento tanto difficile.

La moglie di Enzo Paolo Turchi e mamma della piccola Maria ha scelto il social network per condividere con i suoi fan il profondo dolore per la perdita della mamma e ha accompagnato un dolce scatto con queste tenere parole: “Cara mamma Giuseppina, ci hai lasciato e sei volata in cielo così abbiamo detto a Maria , noi abbiamo il cuore a pezzi, non ci crediamo, non accettiamo l’idea che non potremo più vedere il tuo sorriso o sentire la tua voce .Grazie mamma per avermi amato e cresciuto, grazie per i valori che mi hai trasmesso. Mi manchi Mamma ma so che Dio ti ha tra le sue braccia e io nel mio cuore e ora sei con Papà la vostra mano posata sulla mia spalla rimarrà con me per sempre ❤️TI AMIAMO MAMMA GIUSEPPINA Carmen, Enzo Paolo e Maria”.