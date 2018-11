ROMA – I supermercati riciclano e vendono la merce scaduta? Un servizio delle Iene, firmato Giulio Golia, ha letteralmente mandato nel panico gli italiani. Nel servizio Giulio Golia, grazie ad alcune fonti anonime, ha raccontato come alcuni supermercati riescano a riutilizzare e a vendere anche merce scaduta. Parliamo di carne, quindi anche pesce, frutta, verdura, uova ma anche i prodotti di pasticceria.

Un dipendente di un supermercato, rimasto anonimo ha raccontato: “Si fa in tutti i reparti: frutta e verdura, pescheria, pasticceria”. Salumi, formaggi, angurie, pesce: tutto viene rietichettato quando scaduto con nuova data, “fino a venti volte”. I filetti di pesce? Sono le parti “salvabili”, solo all’apparenza, di pesci non salvabili.

Le Iene non ha stilato un elenco dei supermercati coinvolti. Ma questa “procedura” sembra essere molto diffusa in tutta Italia. Come possiamo difenderci? Facendo attenzione alle etichette. Almeno questo è il consiglio delle varie fonti interpellate da Giulio Golia. Se, infatti, notate un asterisco nell’etichetta allora, racconta la fonte, quella potrebbe essere carne “riciclata”. E non solo. Altri userebbero altri metodi. Come quello di apporre l’etichetta in un alto, se si tratta di carne confezionata per la prima volta, al centro o in basso del prodotto, se si tratta di carne riconfezionata per la seconda o la terza volta.