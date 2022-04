Carola Puddu chi è, età, dove e quando è nata, fidanzato, vita privata, Instagram, Amici, infortunio, biografia e carriera. La ballerina Carola Puddu è ospite oggi 23 aprile del programma Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è in onda su Canale 5 dalle 16:30.

Dove e quando è nata, età, biografia di Carola Puddu

Carola Puddu è nata a Selargius, in provincia di Cagliari, nel 2001. Ha 20 anni. Si appassiona al mondo della danza fin da piccola e a soli 9 anni supera l’esame d’ammissione per entrare a far parte alla Scuola di Danza dell’Opera di Parigi. Si trasferisce così in Francia coltivando il sogno di diventare una ballerina professionista. Puddu si trasferisce poi in Canada, a Toronto, dove studia al Canada’s National Ballet School.

Fidanzato, Instagram, infortunio, vita privata di Carola Puddu

La giovane ballerina è molto riservata riguardo alla sua vita privata. Non si hanno informazioni sulla sua situazione sentimentale, se abbia un fidanzato o meno. Profilo Instagram: @carola.puddu.

Nel 2018, a causa di un infortunio al ginocchio, la ballerina ha dovuto smettere per diverso tempo di ballare. Ha lasciato il Canada tornando a Cagliari per recuperare.

La carriera di Carola Puddu

La ballerina, nel 2021, è entrata a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi. Alessandra Celentano l’ha voluta nella sua squadra per il serale. Il suo percorso è stato ottimo fino alla quinta puntata dello show, quando è stata eliminata dopo un ballottaggio con Dario. Maria De Filippi aveva detto: “In settimana avresti dovuto incontrare Fabrizio Monteverde, il coreografo del Balletto di Roma, che ti voleva proporre il ruolo di Giulietta nel balletto di Giulietta e Romeo, che debutterà a ottobre al Teatro Olimpico di Roma”.