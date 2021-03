Carolina Crescentini chi è: età, altezza, marito, figli e vita privata dell’attrice ospite di Oggi è un altro giorno

Chi è Carolina Crescentini, età, altezza, marito, figli e vita privata dell’attrice ospite di Oggi è un altro Giorno. L’attrice Carolina Crescentini è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio su Rai Uno.

Chi è Carolina Crescentini, età, altezza e biografia

Carolina Crescentini nasce a Roma il 18 aprile del 1980 e ha 40 anni di età, ne compirà 41 il mese prossimo e ha una altezza di 163 centimetri. Nata a Roma in una famiglia di commercialisti, è cresciuta a Monteverde e ha conseguito la maturità scientifica presso l’Istituto Massimiliano Massimo, iscrivendosi poi alla Facoltà di Lettere, indirizzo Spettacolo. Poi è ammessa al Centro sperimentale di cinematografia, dove si diploma nel novembre del 2006.

Esordisce al cinema con il film H2Odio (2006), diretto da Alex Infascelli. Nel 2007 è la protagonista di Notte prima degli esami – Oggi di Fausto Brizzi e Cemento armato. Proprio in quegli anni Carolina Crescentini raggiunge la notorietà grazie al ruolo di Corinna nella serie tv Boris. Nel 2008 ritorna sul grande schermo con i film Parlami d’amore per il quale la Crescentini riceverà una candidatura come miglior attrice non protagonista ai David di Donatello.

Carolina Crescentini, marito, figli e vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Carolina Crescentini dal 2017 è legata sentimentalmente al cantautore Francesco Motta che poi è diventato suo marito visto che i due si sono sposati il 7 settembre del 2019. Carolina Crescentini non ha figli ma a tal proposito ha detto: “Non ho ansie over 30. Un bambino non lo si può pianificare. Magari quella notte ci guarderemo negli occhi e succederà”, ha spiegato a Vanity Fair.

La filmografia di Carolina Crescentini