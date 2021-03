Carolina Crescentini: “Serie tv su Nada? Interpreto la mamma ne ‘La bambina che non voleva cantare‘”. Invece la giovane Nada verrà interpretata da Tecla Insolia.

La serie tv su Nada andrà in onda il 10 marzo 2021, in prima serata, su Rai 1 dopo la trasmissione tv “I soliti ignoti” condotta da Amadeus dopo l’esperienza del Festival di Sanremo 2021.

Riportiamo di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Carolina Crescentini sulla serie tv Nada a iodonna.it.

«Viviana è stata un martello pneumatico per Nada, voleva a tutti i costi che sfruttasse la sua voce straordinaria – afferma Carolina Crescentini – quell’insistenza era solo per il bene della figlia. Il talento per Viviana non era qualcosa da sfruttare, ma il passaporto per la libertà di Nada, per vivere una vita migliore dalla sua».