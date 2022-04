Carolina Marconi chi è, età, dove e quando è nata, fidanzato, figli, vita privata, malattia, Instagram, Grande Fratello, biografia e carriera. La showgirl Carolina Marconi è ospite oggi 23 aprile del programma Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è in onda su Canale 5 dalle 16:30.

Dove e quando è nata, età, biografia di Carolina Marconi

Carolina Marconi è nata il 12 aprile del 1978 a Caracas, Venezuela. Ha 44 anni. Si diploma al liceo linguistico di Colleferro. Debutta in tv nel 1997 come valletta al programma Beato tra le donne. Negli stessi anni prende parte ad altri programmi come I cervelloni nel 1998, Festa di Classe nel 1999, Goleada nel 2000 e Stasera pago io nel 2001.

Fidanzato, figli, Instagram, vita privata di Carolina Marconi

La Marconi è stata fidanzata con Tommy Vee, dj conosciuto durante la partecipazione al Grande Fratello. Il fidanzato attuale della showgirl è Alessandro Tulli, ex calciatore di Roma, Vicenza e Livorno. I due non hanno figli ma Carolina ha una nipote, figlia di sua sorella, alla quale è molto legata. Riguardo ai figli, la showgirl ha rivelato sui social: “Purtroppo non sono idonea a intraprendere un’adozione, perché ho avuto un tumore anche se sono guarita”. Profilo Instagram: @marconicarolina.

Carolina Marconi e la malattia

Nel 2021 la showgirl ha annunciato su Instagram di avere un tumore al seno. Ha affrontato la chemioterapia e ha scelto di condividere pubblicamente la sua battaglia contro la malattia. Non rinuncia a mostrare gli effetti della chemio con disinvoltura e ironia, facendosi chiamare “pelatina”, avendo deciso di tagliare i capelli a zero.

La carriera di Carolina Marconi

La showgirl raggiunge la notorietà nel 2004, partecipando al Grande Fratello. Nello stesso anno fa il suo esordio al cinema recitando nel fim Intrigo a Cuba. Appare successivamente nel film Matrimonio al Sud nel 2015. Realizza per la nota rivista For Men Magazine, nel 2006, un calendario senza veli. Nel 2013, come stilista, disegna e commercializza la linea di calzature Le Maroki. Successivamente apre uno store di gelati Aloha a Ponte Milvio (Roma).

