Carolina Marconi nuda su Instagram: “Il tumore mi ha ucciso in tanti modi, ma sono pronta a rinascere”

La showgirl Carolina Marconi torna a parlare del tumore che l’ha colpita su Instagram. In un post in cui si fa fotografare nuda in una vasca da bagno, la ex concorrente del Grande Fratello scrive: “Questa sono io oggi…. Il tumore mi ha ucciso in tanti modi (non lo nego, anche se ho sempre cercato di restare forte 💪🏻) ora sono pronta a rinascere”.

Carolina Marconi nuda su Instagram: il post

Scrive ancora Carolina Marconi nella didascalia accanto alla sua foto nuda: “Eccomi… nuda come quando sono venuta al mondo… pelatina ma con una voglia di vivere che non so neppure dirvi 💥 qui mi vedete come sono, perché con il tempo ho imparato ad amare le mie cicatrici ed il mio corpo. L’amore e la forza ce le abbiamo dentro… dobbiamo solo imparare a tirarle fuori quando serve… quando la vita ti mette difronte ostacoli insormontabili..❤️🤛🏻”.

Carolina Marconi: “Il 10 novembre l’ultima chemio”

Poi l’aggiornamento ai fan sulle sue terapie contro il tumore al seno: “Il 10 novembre mi aspetta l’ultima chemio e non vedo l’ora che finisca questo snervante percorso ..è ora di Risorgere. Sta finendo il mese rosa della prevenzione 💓ma voi non abbassate mai la guardia. Continuate a fare le visite che servono, prenotate pap test ed ecografie annuali. Amatevi sempre…con affetto Carolina”.