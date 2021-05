Carolina Rey chi è, dove e quando è nata, età, fidanzato, figli, vita privata e profilo Instagram

Chi è Carolina Rey, dove e quando è nata, età, fidanzato, figli vita privata e profilo Instagram. Carolina Rey infatti è tra gli ospiti di Un’ora sola Vi Vorrei, il programma di Enrico Brignano e in onda ogni martedì sera su Rai Due in prima serata.

Dove e quando è nata, età e biografia di Carolina Rey

Carolina Rey è nata a Roma il 7 ottobre del 1991 e ha 29 anni di età. E’ una conduttrice televisiva e attrice italiana. Conduttrice e volto di punta di Rai Gulp, debutta dodicenne al teatro Due Pini di Roma con Romeo e Giulietta e replica con Jesus Christ Superstar. Un anno più tardi entra a far parte del Coro delle voci bianche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con il quale resta per 4 anni. Negli stessi anni partecipa a 10 puntate del programma televisivo Piccole canaglie in onda su Canale 5, condotto da Pino Insegno e Simona Ventura.

Carolina Rey nel 2011 recita in Un medico in famiglia 7 su Rai 1. Nel 2013 è la conduttrice del programma Tiggì Gulp in diretta tutti i giorni su Rai Gulp. Nel 2015 conduce per Rai Gulp il programma Versus, format dedicato agli sport minori realizzato in collaborazione con il CONI. Poi nel 2016 approda a Mediaset, dove affianca Alessandro Cecchi Paone e Vincenzo Venuto nel programma scientifico in prima serata La settima porta in onda su Rete 4.

Nel 2020 conduce l’ultima parte della serata L’anno che verrà dopo Amadeus. A marzo 2020 su Sky Arte conduce lo speciale Ulisse, l’arte e il mito, mentre dal 18 settembre dello stesso anno partecipa come concorrente alla decima edizione di Tale e quale show.

Fidanzato, figli e vita privata di Carolina Rey

Parlando della sua vita privata, Carolina Rey è abbastanza riservata, ma, dopo una sua intervista, sappiamo che è il suo fidanzato è Roberto Cipullo. Si tratta di un produttore cinematografico più grande di lei di 20 anni. I due hanno avuto un figlio e convivono a Roma. Un’altra informazione che conosciamo su di lei è il fatto che da adolescente ha avuto problemi alla tiroide.

Il profilo Instagram di Carolina Rey

Questo il profilo Instagram di Carolina Reyi che vanta quasi 58 mila follower. Sul suo profilo ci sono tantissimi selfie, foto di vita quotidiana e anche di lavoro, tra cui spettacoli a teatro, film e programmi TV. Inoltre ci sono tantissime foto anche con suo figlio a cui è legatissima.