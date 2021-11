Carolina Rey chi è: fidanzato Roberto Cipullo, figli, vita privata, età, peso e altezza della conduttrice televisiva

Chi è Carolina Rey: fidanzato Roberto Cipullo, figli, vita privata, età, peso e altezza della conduttrice televisiva. Carolina è tra i partecipanti alla puntata odierna di Tale e quale show, in prima serata su Rai 1.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Carolina Rey

Carolina Rey è nata a Roma il 7 ottobre del 1991 e ha 29 anni di età. E’ alta 167 cm per un peso forma di 48 kg. Carolina è una conduttrice televisiva e attrice italiana.

Il marito e i figli, la vita privata di Carolina Rey

Carolina non dovrebbe essere sposata. In questo momento dovrebbe essere fidanzata con il produttore cinematografico Roberto Cipullo. Hanno un figlio. Usiamo il condizionale perché la conduttrice televisiva è molto riservata sulla sua vita privata. Di conseguenza, non abbiamo molte informazioni in merito.

Il profilo Instagram di Carolina Rey

Questo il profilo Instagram di Carolina Reyi che vanta quasi 71 mila follower. Sul suo profilo ci sono tantissimi selfie, foto di vita quotidiana e anche di lavoro, tra cui spettacoli a teatro, film e programmi TV. Inoltre ci sono tantissime foto anche con suo figlio a cui è legatissima. Quindi Carolina non è solo un personaggio noto al pubblico televisivo, è anche una vera e propria influencer.