ROMA – Smentito il gossip che parlava di un flirt tra Carolina Stramare ed Eros Ramazzotti. A ribadire l’infondatezza della notizia è stata proprio Miss Italia a Vieni da Me.

“Mi è dispiaciuto perché lo stimo come artista. Mi sono tatuata una frase per mia mamma, ‘Voglio solo vederti sorridere, voglio solo vederti così’, tratta da una canzone che Eros dedicò a sua madre e mi piace molto questo testo. Me lo feci in occasione della festa della mamma, lei c’era ancora e mi disse: ‘Se i regali sono questi, non farmi più regali’”, ha ricordato la Miss – che ha perso la mamma lo scorso anno – durante l’intervista con Caterina Balivo.

Si è parlato anche della frequentazione tra Carolina e Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e Donne: “Credo che a 20 anni sia abbastanza normale fare un pranzo o una cena con amici. Eravamo sei persone e c’era anche Mattia. Lui è una persona con cui riesco a parlare, è un bel ragazzo”, ha affermato. La ragazza è da poco uscita dalla relazione con Alessio Falsone: “E’ una persona che rispetto, a cui voglio bene e io sono molto tranquilla. Credo che lo sia anche lui. I sentimenti svaniscono e abbiamo preso questa decisione da persone mature. Se dovessi incrociarlo nuovamente penso che il rapporto sarebbe più che civile”.

Fonte: VIENI DA ME