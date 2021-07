Carolina Stramare nuovo volto della serie B su Helbiz Live, la ex Miss Italia sulle orme di Diletta Leotta…

Carolina Stramare sarà il nuovo volto di Helbiz Live, la piattaforma che trasmetterà la Serie B, di cui anche Sky detiene i diritti. Una carriera che sembra ripercorrere quella di Diletta Leotta, che iniziò proprio con la serie cadetta a Sky, per poi arrivare a Dazn.

Carolina Stramare nuovo volto di Helbiz Live per la Serie B

La ex Miss Italia 2019, 22enne, nel 2021 avrebbe dovuto partecipare all’Isola dei Famosi ma fu costretta al ritiro prima dell’inizio del reality per questioni personali.

Da luglio 2021 Carolina Stramare è il volto di Helbiz Live, che trasmette il campionato di Serie B. Su Instagram la modella è seguita da 253mila follower e proprio con loro ha voluto condividere la gioia del suo lavoro. Un video di pochi secondi che la ritrae mentre fa delle interviste.

Chi è Carolina Stramare, età, altezza, vita privata e biografia

Carolina Stramare è nata a Genova (classe 1999), è cresciuta però a Vigevano, dove vive tuttora. E’ alta 179 cm. Non sappiamo molto sulla sua vita privata, oltre al fatto che vive con il papà e i nonni materni, poiché la mamma è scomparsa per un brutto male nel 2018. Proprio alla madre, Carolina ha dedicato la vittoria a Miss Italia. Oltre a lavorare come modella, la giovane Miss aiuta il papà nel negozio di arredamento di famiglia, anche per questo studia design.

La ex Miss Italia è molto riservata sulla sua vita privata. Di certo per alcuni mesi è stata fidanzata con Alessio Falsone, imprenditore milanese nel settore della ristorazione ed ex attaccante del Milazzo, in serie C.