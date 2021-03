Carolina Stramare si ritira dall’Isola dei Famosi 2021. A dare l’annuncio la produzione sui social network. La Miss Italia 2019 è stata costretta ad abbandonare il programma, ancora non iniziato, a causa di alcuni problemi familiari.

Come fa sapere il breve annuncio apparso su Instagram e Twitter, i problemi non permettono a Carolina Stramare di affrontare questa nuova avventura con la giusta serenità. Al momento la diretta interessata non ha ancora commentato.

“Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare l’avventura dell’Isola dei Famosi“, recita la nota ufficiale diffusa sui social. Poche frasi che non entrano nei dettagli della decisione di Miss Italia 2019, accompagnate da una “card” con la foto di Carolina Stramare e la scritta “ritirata”.

Molto probabilmente al posto di Carolina Stramare arriverà Andrea Cerioli, ex concorrente del Grande Fratello ed ex tronista di Uomini e Donne.

Isola dei Famosi 2021, data prima puntata e cast

La partenza del reality è prevista per lunedì 15 marzo su Canale 5 e sarà condotto per la prima volta da Ilary Blasi. L’inviato sarà Massimiliano Rosolino mentre le opinioniste in studio saranno Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

I naufraghi sono invece: Beppe Braida, Daniela Martani, Paul Gascoigne, Francesca Lodo, Elisa Isoardi, Roberto Ciufoli, Angela Melillo, Gilles Rocca, Valentina Persia, Akash, Guglielmotti, Vera Gemma, Brando Giorgi, Awed, Drusilla Gucci.