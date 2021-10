Carolyn Smith chi è: dove e quando è nata, età, carriera, marito, figli, il tumore, la morte della mamma. La danzatrice, coreografa e personaggio televisivo britannico è ospite a Oggi è un altro giorno, il programma condotto su Rai Uno da Serena Bortone a partire dalle ore 14.

Dove e quando è nata Carolyn Smith e carriera

Carolyn Smith è nata il 16 novembre 1960 a Glasgow nel Regno Unito. Sta per compiere 61 anni ed è del segno zodiacale dello Scorpione. E’ alta 1,70 cm. Questa la sua pagina Facebook, questa invece la pagina Instagram.

Oltre ad essere una danzatrice e coreografa, fin da bambina si è dedicata all’atletica leggera e alla ginnastica artistica. A 15 anni è arrivata in finale ai campionati Europei, ai mondiali e al Grand Slam di danza latino americana.

A causa di un grave infortunio, Carolyn ha deciso di proseguire la sua carriera diventando insegnante. Da anni è a Ballando con le Stelle dove riveste il ruolo di giudice.

Carlyn Smith, marito e figli

Carolyn Smith, nel 1997 si è spoata con il ballerino Ernestino Michielotto. Dopo il matrimonio la coppia si è trasferita da Londra in Italia. La coppia non ha figli. A tal proposito, la Smith ha raccontato: “Non ho avuto figli, che è la cosa, che ho sempre desiderato tantissimo, quindi non posso dire che tipo di amore mi sia persa, ma la danza è certamente un’amica, è nel mio dna”.

La lotta contro il cancro

Carolyn Smith ha scoperto di avere un cancro al seno nel 2015. In seguito si è sottoposta alle cure sconfiggendolo. Nel 2018 ha ricevuto una nuova diagnosi ed ha ripreso la sua battaglia. Carolyn ha perso i capelli e cominciato una battaglia durissima che ancora non si è conclusa. Ad agosto ha spiegato che la tac a cui si è sottoposta ha dato il responso sperato, donandole pertanto un sospiro di sollievo. Tuttavia, per poter cantar vittoria è ancora troppo presto, infatti il rischio di ricaduta è ancora molto, come confermato proprio da lei stessa: “Il tipo di tumore che ho avuto è molto aggressivo e il rischio è troppo alto per fermare la chemioterapia biologica”, ha confessato la Smith, per poi proseguire nella spiegazione: “Se smetto adesso il 60% delle probabilità è di avere una recidiva ed è una percentuale troppo alta per me, non voglio rischiare”.

Nel 2017, Carolyn Smith ha pubblicato il libro “Ho ballato con uno sconosciuto” raccontando la lotta contro il cancro.

La morte della madre

Nel 2020, Carolyn ha raccontato della morte della madre a FGMagazine: “Volai a Londra quando i medici dissero a mio padre che mia mamma non sarebbe arrivata al giorno dopo. E quella notte in ospedale fu la più bella della mia vita: abbiamo fatto pace, abbiamo parlato per otto ore consecutive, ci siamo dette tutto”.

“Verso le tre del mattino arrivò una guardia in reparto perché ci sentiva ridere come due matte. Così chiamò un medico, un ragazzo giovane, e quando mamma lo vide entrare gli disse: ‘Fammi morire adesso, con il sorriso’. Ho compreso che la positività è fondamentale anche quando tutto sembra nero”. Carolyn ha messo da subito in pratica il grande insegnamento della madre.