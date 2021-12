Qualcuno ha sparato a Mikee, il labrador di Carolyn Smith, la ballerina, coreografa e presidente della giuria di Ballando con le Stelle. L’annuncio della stessa Smith attraverso un video postato sui social: “Solo un uomo di m… può sparare a un cane pacifico e buono come Mikee senza alcun motivo”.

Carolyn Smith, qualcuno ha sparato alla zampa del suo labrador: “Ho una idea di chi possa essere stato”

“Se avessi fatto questo video quando l’ho saputo, avrei fatto brutte figure”, ha esordito la coreografa spiegando come il suo cane abbia improvvisamente iniziato a zoppicare per poi aggravarsi. “Così ho chiesto a mio cognato di portarlo dal veterinario ed abbiamo scoperto che qualcuno gli aveva sparato“. “Mikee è il cane più buono del mondo, è stato colpito da un fucile di quelli che servono per sparare a uccelli e anatre, la stessa arma con cui hanno sparato anche ai cani di mio cognato. Io dico a questa persona di stare molto attenta perché sto facendo le indagini e se ti trovo sono ca**i amari”.

La Smith è durissima: “Sto cercando di non bestemmiare e di stare calma. Questo pezzo di mer**a ha sparato ed io ho una idea di chi è. Deve stare molto attento. Solo un uomo di me**a può sparare a un cane pacifico e buono come Mikee per nessun motivo”, ha concluso la giudice. Che poi ha aggiornato sulle condizioni di salute del cane. La pallottola di piombo gli è rimasta in corpo. E’ stato infatti scelto di non operare l’animale che avrebbe rischiato di perdere la zampa.

Sparano al cane di Carolyn Smith, indaga la Polizia

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull’accaduto e ancora non è stato individuato l’autore dell’ignobile gesto. Per ora il video ha scatenato migliaia di reazioni e condivisioni sui social. E le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia realmente accaduto.

Lo sparo nei confronti di Mikee è stato esploso a Vigonza in provincia di Padova. La Smith, star della giuria della trasmissione condotta da Milly Carlucci è scozzese di nascita ma padovana d’azione: da anni vive quicon il marito padovano Ernestino Michielotto detto “Tino” di professione anch’esso ballerino. I due si sono sposati nel 1997.