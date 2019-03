ROMA – Mauro Corona ospite fisso a Cartabianca, il programma del martedì condotto da Bianca Berlinguer su Rai Tre. Nella puntata di martedì 27 marzo, Corona ha regalato ai telespettatori un aneddoto divertente: lo scrittore, alpinista e scultore è in collegamento insieme al suo amico Costante detto “Il poiana“: quest’ultimo si mette ad imitare degli uccelli. L’uomo, che racconta di aver vissuto per anni tra i boschi, imita il merlo, il fringuello, l’usignolo e l’allodola.

Ascoltare per credere: “Il poiana” dà il meglio di sé e sembra davvero di ascoltare il verso di diversi uccelli. Come scrive la Rai su Twitter in cui viene condiviso il filmato, si tratta di “una dichiarazione d’amore per la natura”.