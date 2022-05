Cartabianca potrebbe chiudere, la Rai non avrebbe gradito alcuni ospiti “filorussi”

La Rai potrebbe chiudere Cartabianca, il talk in onda su Rai3 in prima serata il martedì condotto da Bianca Berlinguer. Le motivazione sono da ricercare anche nelle ultime puntate del programma televisivo che ha visto la partecipazione, un po’ troppo ingombrante secondo alcuni, di personaggi filoputiniani. Secondo i vertici la giornalista figlia di Enrico Berlinguer avrebbe dato troppo spazio a questi ospiti.

Cartabianca verso la chiusura, cosa è successo in Rai

L’A.d. Carlo Fuortes avrebbe proposto alla conduttrice di Cartabianca di traslocare su Rai1 per una seconda serata. Ma a quanto pare, Bianca Berlinguer avrebbe rifiutato questa offerta. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Dagospia, il programma resterebbe a Rai3 e si sta parlando già di un sostituto. Tra i vari, il nome che è emerso è quello di Giorgio Zanchini, speaker di RadioRai1 e conduttore di Quante Storie su Rai3.

Orsini e non solo: banditi duelli, risse tv e posizioni estreme

Al centro delle motivazioni, risse tv, teatrini, uscite poco eleganti. Secondo Dagospia, anche a contare gli ultimi episodi con l’ex docente Luiss Alessandro Orsini a fare da mattatore sulla guerra della Russia all’Ucraina, in questo setaccio Cartabianca ci andrebbe a cadere naturalmente, tanto da non riaprire il suo salotto per la prossima stagione.

Il Fatto Quotidiano inoltre sostiene come viale Mazzini abbia optato per il bavaglio nei confronti della trasmissione condotta dalla giornalista figlia dello storico leader del PCI per via degli ospiti “filorussi”. E questa decisione, secondo il giornale, è arrivata direttamente dall’alto. Da Mario Draghi.