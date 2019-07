ROMA – La sitcom sulla vita di Ilary Blasi e Francesco Totti sembra sempre più vicina. Casa Totti, questo il nome del format, che sta attirando molta curiosità. E secondo Chi, i coniugi sarebbero pronti a non dare l’esclusiva a Mediaset, anzi potrebbe esserci anche Amazon a voler acquisire i diritti della messa in onda.

Nella rubrica Chicche di Gossip della rivist Chi si legge che per la sitcom Casa Totti “c’è una novità”: “A sorpresa, la coppia non cederà l’esclusiva del prodotto a Mediaset come s’immaginava: per acquistare i diritti della messa in onda c’è il colosso Amazon alla finestra, seguito dalle altre piattaforme internazionali. Così i Totti ascoltano, affascinati, le sirene estere e portano avanti le trattative. Confermati invece gli ospiti che prenderanno parte al progetto (e che “Chi” aveva anticipato): Emma Marrone e Teo Mammucari, che interpreteranno sé stessi”.

Le reazioni sui social all’annuncio della sitcom tra i fan di Totti sono state contrastanti. Sui social i tifosi hanno criticato soprattutto l’ex capitano giallorosso: “Ma Totti non avrebbe fatto meglio ad accettare il ruolo di DT della Roma invece di sdilinquirsi in queste cazzate?”,”Questo non sa l’inglese, non studia, fa le sitcom e pretendeva di fare il dirigente nella Roma?”, “Casa Totti e non vi meritate 50 anni di Salvini?”.

C’è anche chi invece appoggia la nuova avventura della coppia: “Sicuramente sarà uno spasso come tutte le cose che il capitano pubblica su Instagram…”. E ancora: “Francesco è un fuoriclasse in tutto e sicuramente ci farà morire da ridere con la sua spontaneità tipicamente romana. Ha la battuta nel sangue e ha mostrato già in passato di avere i tempi televisivi”. (Fonte Chi)