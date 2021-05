Caso Aurora Leone, arrivano le scuse della Nazionale Cantanti e le dimissioni di Gianluca Pecchini. La Leone aveva denunciato sui social di essere stata cacciata dalla cena della Nazionale Cantanti perché donna. Poche ore dopo le sue accuse di sessismo a Pecchini, è arrivata la decisione del dirigente di dimettersi dal suo incarico fino ad un chiarimento con la stessa Leone. Dimissioni che erano state chieste a gran voce anche da Eros Ramazzotti, uno dei senatori della squadra. Ramazzotti si era detto pronto a non scendere in campo in segno di protesta.

Caso Aurora Leone, le scuse e le dimissioni di Gianluca Pecchini

“La Nazionale Italiana Cantanti è amareggiata profondamente e si scusa di quanto accaduto ieri sera durante la cena ad Aurora Leone. La nostra è una storia di 40 anni di inclusione e di solidarietà, periodo nel quale siamo sempre stati in prima linea a sostenere i deboli e i diritti di tutti. Oggi a Torino si gioca una partita importante, ogni 100.000 euro in meno raccolti sono 15 diagnosi in meno e 15 potenziali morti in più. Siamo profondamente addolorati di questo grande equivoco in quanto in 40 anni non ci siamo mai trovati a dover gestire una simile situazione”.

“Per tutte queste motivazioni, io, Gianluca Pecchini, dirigente della Nic, mi assumo la responsabilità di quello che è accaduto dimettendomi dal mio incarico in attesa di parlare personalmente con Aurora Leone. Ci tengo però a sottolineare, a scanso di equivoci, che nessun artista si è reso conto dell’episodio in questione; i presenti si sono accorti di quello che stava accadendo nel momento in cui Aurora e Ciro si sono alzati per andarsene via”.

Caso Aurora Leone, Eros Ramazzotti si è schierato al fianco della ragazza dei The Jackal

Le dimissioni di Pecchini erano state chieste a gran voce anche da Eros Ramazzotti. Il leader della Nazionale Cantanti si era esposto a favore di Aurora Leone sui suoi canali social:

“La nazionale cantanti nasce su altri presupposti e con l’ambizione di essere un modello positivo ma a queste condizioni , con questa dirigenza, non me la sento di scendere in campo”.

Aurora Leone, chi sono i The Jackal

The Jackal è una società di video produzione italiana fondata a Napoli nel 2005 e specializzata nella realizzazione di video comici. Il gruppo è divenuto noto principalmente grazie all’omonimo canale YouTube fondato nel 2006.