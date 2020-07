Cassandra ha 20 anni, fa la chemioterapia al Caldarelli di Napoli, ed ha un sogno: partecipare al talent show “Amici” di Maria De Filippi.

Cassandra è di Napoli ed ha una voce potente.

A gennaio ha scoperto di avere una ghiandola del collo ingrossata. Gli accertamenti indicano che ha un tumore. Una diagnosi terribile che la costringe ad iniziare la chemioterapia.

Al Mattino, Cassandra racconta:

“Ho iniziato subito con i ricoveri e i cicli di chemioterapia. All’inizio ero molto spaventata, era tutto nuovo e credo che nessuno si senta pronto ad affrontare un percorso di cura del genere”.

“Ho cercato sempre di affrontare tutto restando positiva, non solo per me stessa, pure per chi mi vuole bene”.

La ragazza canta da quando aveva 12 anni: proprio durante il periodo di cure è stata chiamata dal programma della De Filippi per un provino.

Cassandra è il provino per Maria De Filippi

Cassandra ovviamente non potrà esserci di persona.

“Quello è stato l’unico vero momento di sconforto, perché per me era un obiettivo importante” racconta sempre al Mattino.

Fortunatamente per lei, il provino per il talent lo ha potuto fare lo stesso grazie a Skype.

E’ stato girato nella stanza dell’ospedale Cardarelli di Napoli dove si sta sottoponendo al secondo ciclo di chemioterapia.

Antimo Capasso è un infermiere che lavora per la struttura.

Capasso pubblica su YouTube la performance canora di Cassandra.

Grazie a questo gesto la storia della ragazza viene alla luce. Nelle immagini lei canta “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys.

Cassandra, il suo video raccoglie migliaia di visualizzazioni in poco tempo

Il video, pubblicato il 7 luglio ha avuto migliaia di visualizzazioni.

A corredo delle immagini, l’infermiere scrive: “Lavoro nel Reparto di Ematologia dell’ospedale A. Cardarelli”.

“Ogni giorno noi professionisti sanitari ci interfacciamo con pazienti di ogni età che si ritrovano a combattere contro leucemie e linfomi”.

“Proviamo a prestare la migliore assistenza possibile, diventiamo tutti un unica grande famiglia e rimanere nel proprio ruolo spesso ci risulta difficile”.

“Questa ragazza meravigliosa nel video è Cassandra. Ha appena 20 anni ed è al suo secondo ciclo di chemioterapia”.

“Avrebbe dovuto partecipare a breve al provino per il programma Amici, ma al momento non è possibile”.

“Vorrei condividere con più persone possibili l’enorme bravura e passione di Cassandra, perché nonostante tutto la vita e la bellezza vincono sempre” (fonte Corriere della Sera, YouTube).