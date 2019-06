ROMA – Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono pronti all’avventura della conduzione di Castrocaro 2019, accompagnati da Simona Ventura come presidente della giuria. Il concorso sarà in onda su Rai 2 a partire dal 3 settembre ed è noto per aver lanciato tra gli anni Sessanta e Ottanta artisti come Giuni Russo, Gigliola Cinquetti, Alice, Luca Barbarossa e Zucchero.

L’idea di riportare in televisione il concorso, o meglio la finale, è di Luciano Presta, l’agente che ha spiegato all’Adnkronos: “Ho deciso un po’ di tempo fa di provare a ridare il posto che gli spetta a Castrocaro, che ha una storia gloriosa, e ho partecipato al bando triennale per l’organizzazione del festival. La fortuna ha voluto che lo vincessi. Così lo organizzerò per tre edizioni. E per la prima edizione c’è già l’accordo con Rai2 e Radio2 per trasmettere in diretta la finale del 3 settembre, con la conduzione di Belen Rodriguez e Stefano de Martino, mentre Simona Ventura sarà presidente di giuria”.

Presta ha poi aggiunto: “Dopo aver fatto tanti Sanremo, proviamo a riportare agli antichi fasti Castrocaro. Sarà un’edizione completamente rinnovata ma la novità assoluta a cui tengo di più è che i ragazzi che vorranno iscriversi non pagheranno un euro. Per partecipare alle selezioni, che si terranno a Roma, Milano, Napoli, Catania e Bologna potranno iscriversi gratuitamente attraverso il sito dedicato. Il 26, 27 e 28 luglio saranno convocati quelli ritenuti idonei a partecipare al concorso e 12 di loro accederanno alla finale, che andrà in diretta su Rai2 e Radio2”.

Prima di Castrocaro, Belen Rodriguez e Stefano De Martino – recentemente tornati insieme dopo anni di separazione – debutteranno nella conduzione di coppia sul palco della Notte della Taranta 2019 in onda il 24 agosto sempre su Rai2. In passato la coppia aveva lavorato insieme ad Amici di Maria De Filippi (dove si sono conosciuti) e come conduttori di Pequenos Gigantes, il talent show per i più piccoli in onda nel 2016 su Canale 5.