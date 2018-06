ROMA – Al momento dei saluti si è sciolta in lacrime. L’ultima puntata di Detto Fatto è stata anche l’ultima volta di Caterina Balivo al timone della trasmissione di successo di RaiDue. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Quando il suo fedele braccio destro, Giovanni Ciacci si è presentato in studio con un mazzo di fiori per entrambi la commozione è stata incontenibile.

La conduttrice, promossa sulla rete ammiraglia di casa Rai, ha dovuto lasciare il testimone a Bianca Guaccero che presenterà da settembre la nuova stagione di Detto Fatto. Per Caterina Balivo invece si spalancheranno le porte di RaiUno, dove condurrà un programma in stile “Ellen Show”. Anche se non si conoscono ancora i dettagli dell’accordo, blindato fino alla data di presentazione dei palinsesti.

Il momento dell’addio è stato immortalato anche sui social: “L’affetto ricevuto in questi giorni e soprattutto in queste ultime ore mi ha colpita… siete davvero tantissimi! – ha detto in lacrime la Balivo – Grazie… non lo dimenticherò! E ora… si festeggia la fine di questa fantastica avventura!!!”.

Commosso anche il suo fedele compagno di avventura Giovanni Ciacci, che resterà nel cast nonostante abbia più volte ammesso che l’addio di Caterina è stata una notizia che lo ha scosso profondamente.