Caterina Balivo, addio in diretta a Vieni da me: “Tempo per me di lasciare questo porto sicuro” (Foto Ansa)

ROMA – “E’ tempo di lasciare questo porto sicuro. Mi mancherete”. Così Caterina Balivo in lacrime annuncia il suo addio in diretta a Vieni da me, la trasmissione che lei stessa ha lanciato due anni fa su RaiUno.

“Sono 15 anni che vi saluto tutti i pomeriggi”, spiega commossa la conduttrice ripercorrendo tutte le trasmissioni che l’hanno vista protagonista.

“Penso a Festa Italiana, Italia sul Due, Detto Fatto e Vieni da me. Questi momenti così dolorosi per tutti, mi hanno insegnato a dare il giusto peso alle cose”, dice.

“Per questo motivo, è tempo che lasci questo porto sicuro che ho contribuito anch’io a lanciare due anni fa”.

“E’ tempo di fare nuove esperienze – conclude – Mi mancherete, ma sono sicura che non ci perderemo di vista”.

Poco dopo la stessa Balivo ha condiviso su Facebook un messaggio di saluto per i suoi telespettatori.

“Questa per me è l’ultima puntata – scrive – sono trascorsi 15 anni da quando vi dico buon pomeriggio. Ogni volta sono riuscita, con meravigliosi compagni di viaggio, a portare la nave in porto attraversando mari difficili, molto difficili”.

“Da Festa italiana a Pomeriggio sul due a Detto fatto e a Vieni da me. In particolar modo il successo di questi ultimi due anni mi ha ripagata di tanti sacrifici familiari e professionali che ho fatto”.

“Ma per navigare l’oceano, diceva Cristoforo Colombo, bisogna avere il coraggio di perdere di vista la riva. E questi momenti così dolorosi per tutti, mi hanno insegnato a dare il giusto peso alle cose e quindi a trovare il coraggio di lasciare un porto prestigioso e sicuro come questo.

“È arrivato il tempo quindi, di fare nuove esperienze per entrare sempre di più e meglio nelle vostre case. Mi mancherete ma noi sicuramente non ci perderemo di vista! E ora diamo inizio alla 350esima puntata e godiamocela tutta”. (Fonte: Vieni da me)