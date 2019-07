NAPOLI – Vacanze a Capri per Caterina Balivo che anche in ferie non perde occasione per condividere momenti della sua quotidianità con i numerosi fan.

Così è stato domenica scorsa, quando su Instagram ha postato una foto in posa con gli spettacolari faraglioni. Ma a carpire l’attenzione dei follower è stato il suo abito: la spumeggiante conduttrice di Vieni da Me per l’occasione ha infatti deciso di indossare il vestito del suo matrimonio.

Una scelta singolare che conferma l’attenzione per l’ambiente e il riciclo, temi da sempre cari alla conduttrice. E’ la stessa Balivo a farne menzione nella didascalia in cui spiega: “Sosta fotografica con vista, dopo 150 scalini e tanta schifezza a terra raccattata scendendo! Voi cosa fate in questa ultima domenica di luglio? Ps indosso l’abito messo per il pranzo del mio matrimonio, amo dare mille vite alle cose”.

Inutile dire che la conduttrice ecologica ha subito fatto il pienone di like. “Mi fai impazzire sei BELLISSIMA e unica…”, ha scritto un utente con tanti cuori a seguire. E un altro ancora: “Un raggio di sole a Capri!”. Ma non sono mancate le solite critiche, da parte di coloro che non credono che la Balivo si sia davvero messa a raccogliere rifiuti nel suo cammino. “Ma ci crediamo che hai raccattato….”, scrive qualcuno. Mentre altri addirittura accusano: “Ma si tratta di una foto vecchia”. (Fonte: Instagram)