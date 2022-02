Chi è Caterina Balivo: dove e quando è nata, biografia, carriera e vita privata della conduttrice televisiva. Balivo è ospite nella puntata di venerdì 11 febbraio 2022 a I Soliti Ignoti, il game show di RaiUno condotto da Amadeus.

Altezza, dove e quando è nata, laurea: la biografia di Caterina Balivo

Caterina Balivo nasce a Napoli il 21 febbraio del 1980, sotto il segno zodiacale dei Pesci, ma cresce ad Aversa. Ha 41 anni e misure da modella: è alta 174 cm per 68 kg, le sue misure sono 89-67-94 e porta il 41 e mezzo di scarpe.

Dopo il Liceo Classico ad Aversa Caterina Balivo si iscrive all’Università Orientale di Napoli e più precisamente alla facoltà di Scienze Internazionali e Diplomatiche.

Non ha mai conseguito la laurea, pur avendo frequentato l’Università, ma è riuscita ad ottenere il tesserino da giornalista pubblicista, scrivendo per il Corriere di Caserta.

Nel 1999 partecipa al concorso Miss Italia come “Miss Amarea Moda Mare Campania”, classificandosi terza nella finale di Salsomaggiore Terme. Il suo esordio in tv arriva l’anno successivo, come valletta di Fabrizio Frizzi nella 7ª edizione di Scommettiamo che…?.

Collabora continuativamente con RaiUno nel ruolo di inviata in show popolari come I raccomandati di Carlo Conti, Miss Italia, Miss Italia Top e Miss Italia Notte.

Detto Fatto, Vieni da me: la carriera di Caterina Balivo

Nel 2003 Caterina Balivo ottiene alcune piccole parti nel mondo del cinema, dei fotoromanzi e del teatro con le partecipazioni al film Il regalo di Anita e le interpretazioni in Con le buone o con le cattive e Trenta senza Lode, due commedie teatrali entrambe per la regia di Marco Falaguasta.

Ritorna poi su Rai Uno come conduttrice del varietà Courmayeur on Ice e fa il suo ingresso nel cast di Unomattina, dove conduce la rubrica Unomattina Estate In Giardino e lo spin-off Unomattina Estate Sabato & Domenica.

Nella primavera del 2017 Caterina Balivo porta a conclusione la quinta stagione del programma Detto Fatto dove annuncia anche la sua seconda maternità. A partire dal 10 settembre 2018, conduce su Rai Uno Vieni da me, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle 15:40.

Il 30 ottobre 2018 esce in libreria il suo primo libro, Gli uomini sono come le lavatrici.

Figli, marito, crisi: la vita privata di Caterina Balivo

Prima di incontrare l’attuale marito, Caterina Balivo ha avuto una lunga relazione con Nicola Maccanico, figlio dell’ex ministro Antonio Maccanico.

Il 30 agosto 2014 ha invece sposato l’imprenditore e manager finanziario Guido Maria Brera: il matrimonio (civile) è stato celebrato a Capri. La coppia ha avuto due figli: Guido Alberto (29 maggio 2012) e Cora (16 agosto 2017). Caterina Balivo ha anche una terza figlia (Costanza, di circa sedici anni) nata da un matrimonio precedente.

La coppia in pandemia ha vissuto una crisi. E’ stata proprio Balivo a confessarlo nel salotto di Silvia Toffanin, Verissimo: “Si è creata lontananza rispetto a ciò che volevamo dalla vita. Lui voleva essere più orso, curare i suoi interessi, mentre io volevo ricominciare a vivere come prima”.