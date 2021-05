Caterina Balivo chi è: marito, età, altezza, figli, Instagram, vita privata, carriera. Caterina Balivo questa sera, sabato 29 maggio, sarà ospite di Top Dieci.

Dove e quando è nata, età, altezza di Caterina Balivo

Caterina Balivo è una conduttrice televisiva ed ex modella italiana. Nasce a Napoli il 21 febbraio del 1980.La conduttrice è anche molto attiva sui social (Caterina Balivo Instagram – Caterina Balivo Facebook). Caterina Balivo ha un’altezza di 174 cm, pesa 68 chili. Le sue misure sono 89-67-94 e porta il 41 e mezzo di scarpe. Ha occhi marroni e capelli castani.

Nata a Napoli ma cresciuta ad Aversa, in provincia di Caserta, città di origine della famiglia, Caterina Balivo partecipa nel 1999 al concorso Miss Italia come “Miss Amarea Moda Mare Campania”, classificandosi terza nella finale di Salsomaggiore Terme. Esordisce come valletta di Fabrizio Frizzi nella settima edizione di Scommettiamo che…?

Nel 2003 Caterina Balivo ebbe alcune piccole parti nel mondo del cinema, dei fotoromanzi e del teatro con le partecipazioni al film Il regalo di Anita e le interpretazioni in Con le buone o con le cattive e Trenta senza Lode, due commedie teatrali entrambe per la regia di Marco Falaguasta. Ritorna poi su Rai Uno come conduttrice del varietà Courmayeur on Ice e fa il suo ingresso nel cast di Unomattina, dove conduce la rubrica Unomattina Estate In Giardino e lo spin-off Unomattina Estate Sabato & Domenica.

Nella primavera del 2017 Caterina Balivo porta a conclusione la quinta stagione del programma Detto Fatto dove annuncia anche la sua seconda maternità. La trasmissione ricomincia a settembre, ma solo per il primo mese con la conduzione di Serena Rossi, Caterina infatti rientra ad ottobre dopo la nascita della figlia. A partire dal 10 settembre 2018, conduce su Rai Uno Vieni da me, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle 15:40. Il 30 ottobre 2018 esce in libreria il suo primo romanzo, Gli uomini sono come le lavatrici.

Marito, figli e vita privata di Caterina Balivo

Caterina Balivo ha avuto una lunga relazione con Nicola Maccanico, figlio dell’ex ministro Antonio Maccanico. Il 29 maggio 2012 ha partorito il suo primo figlio, Guido Alberto, avuto dal manager finanziario Guido Maria Brera. La coppia si è sposata il 30 agosto 2014, con rito civile, a Capri. Il 16 agosto 2017 nasce sua figlia Cora.