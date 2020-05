Caterina Balivo si commuove per il ritorno di Vieni da me in uno studio vuoto

ROMA – Caterina Balivo è tornata in onda con Vieni da Me in uno studio vuoto, senza ospiti ma solo con gli opinionisti.

Grande commozione per la conduttrice che ha voluto ringraziare Lorella Cuccarini e Alberto Matano, la coppia di conduttori che in questi due mesi ha occupato la fascia oraria del suo programma.

“Eccoci qua. Buon pomeriggio a tutti, lo dico con grandissima emozione.

Siamo in diretta e fatemi ringraziare Alberto Matano e Lorella Cuccarini che ci hanno tenuto compagnia in questi due mesi proprio in questa fascia.

Il mio grazie a loro da parte di tutta la squadra di Vieni da me” ha esordito la Balivo.

E poi si è passati all’appuntamento fisso del talk show con la cassettiera, la prima post-coronavirus, che è toccata a Carlo Conti in collegamento da casa.

Si è parlato soprattutto della sua interazione con i fan via Instagram.

Carlo Conti ha infatti rivelato che ha mantenuto il contatto con il pubblico attraverso i suoi profili social network.

Ed è stata anche l’occasione di ripercorrere la grande amicizia con Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

Poi è stato il turno della giornalista di Rai Due, Manuela Moreno che ha raccontato come da due mesi non vede il suo compagno.

“L’amore va bene solo che non ci vediamo da due mesi perché lui sta al nord. Facciamo delle lunghissime videochiamate, ma è dura“, spiega poi la giornalista. (fonte VIENI DA ME)